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Украинский депутат скончался после нападения неизвестных
8 август 2017 (17:46)
Депутат Миргородского горсовета Олег Супруненко умер через месяц после того, как на него напали неизвестные. Об этом сообщает пресс-служба партии «Свобода».
«7 августа 2017 года после 26 дней борьбы ушел из жизни коллега, председатель фракции ВО «Свобода» в Миргородском городском совете, глава городской «Свободы» Олег Супруненко», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 12 июля на Супруненко напали неизвестные в масках и нанесли ему тяжелые ранения: серьезные травмы головы и многочисленные переломы. Депутата нашли без сознания на обочине дороги. После этого он находился в реанимации.
«7 августа 2017 года после 26 дней борьбы ушел из жизни коллега, председатель фракции ВО «Свобода» в Миргородском городском совете, глава городской «Свободы» Олег Супруненко», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 12 июля на Супруненко напали неизвестные в масках и нанесли ему тяжелые ранения: серьезные травмы головы и многочисленные переломы. Депутата нашли без сознания на обочине дороги. После этого он находился в реанимации.
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