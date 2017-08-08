Дайджест

Украинский депутат скончался после нападения неизвестных

Депутат Миргородского горсовета Олег Супруненко умер через месяц после того, как на него напали неизвестные. Об этом сообщает пресс-служба партии «Свобода».



«7 августа 2017 года после 26 дней борьбы ушел из жизни коллега, председатель фракции ВО «Свобода» в Миргородском городском совете, глава городской «Свободы» Олег Супруненко», — говорится в сообщении.



По данным пресс-службы, 12 июля на Супруненко напали неизвестные в масках и нанесли ему тяжелые ранения: серьезные травмы головы и многочисленные переломы. Депутата нашли без сознания на обочине дороги. После этого он находился в реанимации.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: