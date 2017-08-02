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Погрузка цветной руды и серного сырья на СвЖД за 7 месяцев 2017 года сократилась на 15%
2 август 2017 (16:40)
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2017. Погрузка на Свердловской железной дороге за 7 месяцев 2017 года составила 81,4 млн т, что на 1,6% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.
Больше всего выросла погрузка промышленного сырья и формовочных материалов (плюс 32,4%), химических и минеральных удобрений (плюс 14,8%) и цемента (плюс 12,2%). Погрузка цветной руды и серного сырья сократилась на 14,8%, нефти и нефтепродуктов — на 7,4%, лома черных металлов — на 2,3%.
Отметим, что в июле 2017 года погрузка на СвЖД составила 11,9 млн т, что ниже показателей аналогичного периода предыдущего года на 2,2%. Грузооборот снизился по сравнению с июлем прошлого года на 0,9% и составил 16,7 млрд тарифных тонно-км.
Больше всего выросла погрузка промышленного сырья и формовочных материалов (плюс 32,4%), химических и минеральных удобрений (плюс 14,8%) и цемента (плюс 12,2%). Погрузка цветной руды и серного сырья сократилась на 14,8%, нефти и нефтепродуктов — на 7,4%, лома черных металлов — на 2,3%.
Отметим, что в июле 2017 года погрузка на СвЖД составила 11,9 млн т, что ниже показателей аналогичного периода предыдущего года на 2,2%. Грузооборот снизился по сравнению с июлем прошлого года на 0,9% и составил 16,7 млрд тарифных тонно-км.
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