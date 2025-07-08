УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 17:39

Погрузка на сети СвЖД в январе-июле сократилась на 11%

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2025. Погрузка на сети Свердловской железной дороги (СвЖД) в январе-июле 2025 года составила 73 млн т, что на 11,2% меньше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба СвЖД.

Так, погрузка химических и минеральных удобрений за семь месяцев выросла на 2,3%, химикатов и соды — на 0,3%.

Между тем погрузка промышленного сырья и формовочных материалов сократилась на 49,3%, лома черных металлов — 34,2%, строительных грузов — 19,9%, кокса — 17,6%, черных металлов — 9,1%, руды железной и марганцевой — 7%, лесных грузов — 6,9%, нефти и нефтепродуктов — 5,7%, руды цветной и серного сырья — 4,5%, цемента — 4,3%.

Добавим, что в июле текущего года погрузка на СвЖД составила 10,5 млн т, что на 8,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
