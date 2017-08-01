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За I полугодие объем выдачи ипотеки в РФ вырос на 15%
1 август 2017 (16:37)
УрБК, Москва, 01.08.2017. С начала 2017 года в РФ выдано более 420 тыс. ипотечных кредитов на 765 млрд руб., что на 15% выше уровня 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Агентства ипотечного жилищного страхования (АИЖК).
По предварительным оценкам АИЖК, в июне 2017 года выдано ипотечных кредитов на 150 млрд руб. (+31% к июню 2016 года).
Доля просроченной ипотечной задолженности свыше 90 дней на 1 июня 2017 года составляет 2,6%. По состоянию на 1 июня 2017 года объем ипотечного портфеля составил 4,7 трлн руб.
В мае 2017 года ставки выдачи по ипотеке снизились до рекордного уровня за всю историю: в среднем — 11,3%, на первичном рынке — 10,9%, на вторичном рынке — 11,5%
По предварительным оценкам АИЖК, в июне 2017 года выдано ипотечных кредитов на 150 млрд руб. (+31% к июню 2016 года).
Доля просроченной ипотечной задолженности свыше 90 дней на 1 июня 2017 года составляет 2,6%. По состоянию на 1 июня 2017 года объем ипотечного портфеля составил 4,7 трлн руб.
В мае 2017 года ставки выдачи по ипотеке снизились до рекордного уровня за всю историю: в среднем — 11,3%, на первичном рынке — 10,9%, на вторичном рынке — 11,5%
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