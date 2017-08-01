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На Среднем Урале 150 магазинов отозвали лицензии на продажу алкоголя после введения онлайн-касс

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2017. В Свердловской области за последнее время 150 торговых точек отозвали свои лицензии на реализацию алкоголя. Об этом в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала заместитель министра АПК и продовольствия региона Светлана Островская.



«Мы сегодня видим картину, согласно которой у нас порядка 150 магазинов прекратили продажу алкогольной продукции, отозвали свои лицензии. Но это не значит, что объект торговли закрылся. Да, большинство из этих магазинов находится в сельской местности и входит в систему потребительской кооперации. Да, проблематика эта есть, мы ее обсуждаем и по мере возможности пытаемся найти какое-то решение», — рассказала представитель минАПК.



Всего в настоящее время на территории региона действует 1 тыс. 731 лицензия на реализацию алкоголя, которые распространяются на более 5,7 тыс. объектов торговли и общественного питания.



Отметим, что с 1 июля 2017 года все объекты торговли должны были перейти на контрольно-кассовую технику нового образца — с фискальными накопителями, которые в онлайн-режиме отправляют данные о совершенных операциях в надзорные органы. Послабления возможны только для предпринимателей, которые не смогли установить новое оборудование или модернизировать старое по независящим от себя причинам. Например, заказали фискальные накопители, но еще их не дождались.



Также нововведение не касается торговых точек в отдаленных населенных пунктах, список которых должно было определить региональное правительство, но до сих пор не сделало этого. Необязательно использование онлайн-касс и в городах с населением менее 10 тыс. человек, за исключением магазинов, которые реализуют подакцизную продукцию. У предпринимателей, которые отчитываются по патентной системе или ЕНВД, еще остается больше года в запасе на смену оборудования — они обязаны перейти на новые ККТ только к 1 июля 2018 года.

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