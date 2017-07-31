Охрану труда отдадут под самоконтроль

Российским предприятиям предложат ввести самоконтроль в сфере исполнения законодательства по охране труда. Для этого уже сейчас разработано 50 чек-листов, по которым профильные специалисты могут проверить компании. Насколько востребованной окажется инициатива, пока неясно: сейчас внедрение самоконтроля проходит апробацию, да и в дальнейшем речь идет о добровольности процедур.С 2018 года Госинспекция труда (ГИТ) Свердловской области будет применять риск-ориентированный подход при определении объектов плановых проверок. Так, предприятия поделят на пять категорий: с высоким, значительным, средним, умеренным и низким риском. В первую группу работодателей будет определять Роструд, в остальные четыре — Госинспекция труда.«В зависимости от той или иной категории будут проводиться проверки. Высокий — один раз в два года, значительный — один раз в три года, средний — не чаще, чем один раз в пять лет, умеренный — не чаще, чем один раз в 6 лет. А предприятия низкой категории опасности вообще не подлежат проверкам», — рассказал сегодня в ходе публичных обсуждений по правоприменительной практике ГИТ Свердловской области руководитель ведомства — главный государственный инспектор труда в Свердловской области Федор Кравцов.При этом инспекторы, начиная со следующего года, при проверках будут использовать чек-листы установленного образца. Сейчас уже разработали 50 таких проверочных листов, до конца года планируется утвердить еще столько же. При этом все они находятся в открытом доступе на сайте онлайнинспекция.рф, и работодатели могут ознакомиться с ними заранее. Также при их помощи предприятия могут самостоятельно выявлять нарушения условий труда.«Работодатель будет вправе сам себя проверить, то есть осуществить самоконтроль для того, чтобы знать, требованиями каких законодательных актов установлено соблюдение того или иного пункта», — прокомментировала заместитель руководителя ГИТ — заместитель главного государственного инспектора труда по охране труда в Свердловской области Татьяна Гасилина.По ее словам, Минтруда и Роструд разработали методические рекомендации по внедрению системы самоконтроля работодателей. Предприятиям с численностью более 250 работников ведомства предлагают создать внутри организации службу внутреннего контроля или назначить специального контролера.Предприятиям малого и среднего сектора — использовать сервис «Электронный инспектор» на указанном выше портале. Предполагается, что работодатели не только смогут проверить себя на исполнение законодательства в сфере охраны труда, правдиво заполнив чек-листы, но и исполнят рекомендации по выявленным нарушениям.При этом инспекторы ГИТ будут выборочно проверять по отдельным предприятиям правдивость информации в чек-листах. Несовпадение данных с реальностью станет основанием для полноценной проверки.«Инспектор, придя к вам на проверку, сможет запросить проверочные листы или взять их через портал. Инспектор сможет выборочно проверить несколько вопросов из листов. Если инспектор выявляет несоответствие в проверочных листах, то проверка проводится в полном объеме», — пояснила Татьяна Гасилина.Таким образом, можно увидеть тенденцию, при которой надзорные органы сконцентрируют свое внимание на «проблемных» предприятиях. В то время как работодателей, которые ранее не были замечены в задержках по выплате зарплаты или несчастных случаях на производстве, оставят на самоконтроле. Тенденция вполне естественна, учитывая сокращение численности инспекторов. Так, в Свердловской области к настоящему моменту осталось лишь 60 инспекторов по труду.«Наша служба-то с каждым годом все меньше и меньше становится. На протяжении семи лет, что я тут работаю, у нас сократили 25-26 единиц. В области нас осталось практически 60 человек, занимающихся контрольно-надзорной деятельностью. И мы охватить проверками все предприятия не можем. Статистика показывает, что мы охватываем 2%, когда Международная организация труда рекомендует надзорным органам проверять 15-20% хозяйствующих субъектов», — отметил Федор Кравцов.Однако насколько эффективным окажется самоконтроль работодателей, пока остается под вопросом. Практически на всех крупных предприятиях и так есть отделы по охране труда или по крайней мере специалисты, которые и так должны следить за соблюдением законодательства. При этом они не проявляют особой активности даже при предложении обсудить отраслевые правила по охране труда.«Разработав проект правил по охране труда, мы в обязательном порядке рассылаем документ предприятиям, чтобы они нам прислали свои замечания, пожелания. И чем больше таких замечаний будет, тем лучше, потому что специалист на рабочем месте лучше знает особенность технологических процессов. И вот мы взяли по 10 предприятий по проектам правил в литейном и кузнечнопрессовом производствам. Я называю «предприятие», но исполнитель-то — специалист по охране труда. Два с половиной месяца прошло, и всего лишь 20% нам дали замечания и предложения. Факт в том, что документ все равно будет принят, но чем больше специалистов примут участие в его разработке, тем качественнее он будет», — рассказал Директор Уральского межрегионального филиала Всероссийского научно-исследовательского института труда Сергей Ильин.Сейчас во время одной проверки инспекторы выявляют в среднем четыре нарушения. По словам руководства ГИТ, цифра не такая значительная. Однако стоит отметить, что малый и микробизнес попадает под прицел надзорного органа не так часто, как крупные предприятия. Под большим сомнением остается желание маленьких предприятий проводить самоконтроль, если отсутствие самопроверок им ничем не грозит.