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Доходность страховщиков ОСАГО в России в I полугодии сократилась на 4%

УрБК, Москва, 24.07.2017. В январе-июне 2017 года объем начисленных премий в РФ по ОСАГО сократился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 110,6 млрд руб.). Об этом сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).



Сумма выплат по страховым случаям увеличилась за период на 32% (до 98,7 млрд руб.).



Средняя выплата за полугодие выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 77 тыс. 049 руб.), средняя премия сократилась на 3% (до 5 тыс. 811 руб.). В июне средняя выплата по ОСАГО выросла на 19% (до 81 тыс. 139 руб.), а средняя премия сократилась на 2% (до 5 тыс. 888 руб.).

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