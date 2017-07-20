Дайджест
У Джона Маккейна обнаружили рак мозга
20 июль 2017 (14:32)
У американского сенатора-республиканца Джона Маккейна диагностирован рак головного мозга. Об этом сообщает CNN.
У 80-летнего политика удалили сгусток крови над левым глазом. Анализ тканей после этой процедуры показал, что к этому образованию имеет отношение первичная глиобластома.
В настоящее время Маккейн проходит реабилитацию после операции у себя дома в штате Аризона. Врачи рассматривают различные варианты лечения, в том числе сочетание химиотерапии и радиотерапии.
Сгусток крови был обнаружен недалеко от того места, где у Маккейна была в 2000 меланома, или рак кожи. До этого у политика были еще три меланомы, они были удалены в 1993, 2000 и 2003 годах. Все они были на нулевой стадии.
У 80-летнего политика удалили сгусток крови над левым глазом. Анализ тканей после этой процедуры показал, что к этому образованию имеет отношение первичная глиобластома.
В настоящее время Маккейн проходит реабилитацию после операции у себя дома в штате Аризона. Врачи рассматривают различные варианты лечения, в том числе сочетание химиотерапии и радиотерапии.
Сгусток крови был обнаружен недалеко от того места, где у Маккейна была в 2000 меланома, или рак кожи. До этого у политика были еще три меланомы, они были удалены в 1993, 2000 и 2003 годах. Все они были на нулевой стадии.
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