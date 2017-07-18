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ЕВРАЗ подвел итоги участия в промышленной выставке «Иннопром-2017»

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2017. ЕВРАЗ подвел итоги участия в международной промышленной выставке «Иннопром-2017», которая состоялась с 10 по 13 июня в Екатеринбурге. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического комплекса.



«В год 25-летия компании ЕВРАЗ подписал на выставке четыре соглашения с компаниями Японии, Белоруссии и России. На стенде побывал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Максим Андриасов показал министру продукцию компании, в том числе новые железнодорожные колеса для скоростного движения», — говорится в сообщении.



Министр промышленности республики Беларусь Виталий Вовк также посетил стенд ЕВРАЗа и презентовал ряд перспективных проектов. После деловых переговоров были подписаны важные соглашения о сотрудничестве, направленные на развитие уральских предприятий компании — ЕВРАЗ Нижнетагильского металлургического комбината и ЕВРАЗ Качканарского горно-обогатительного комбината.



Трехстороннее соглашение между ЕВРАЗ НТМК, японской компанией NIPPON STEEL и ЗАО «Машпром» определяет намерения по сотрудничеству в области развития коксохимического производства на нижнетагильском комбинате.



ЕВРАЗ НТМК и РЖД подписали технический протокол об изменении технологии нанесения маркировки колес. Комбинат будет поставлять на внутренний рынок колеса, маркированные холодным способом, что позволит увеличить количество обточек колеса и продлить срок его службы. Протокол подписали старший советник президента РЖД Валентин Гапанович и управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев. У ЕВРАЗ НТМК есть опыт поставок колес с холодной маркировкой на рынок Европы и Северной Америки.



Максим Андриасов и генеральный директор компании «ВИСТ Групп» Дмитрий Владимиров подписали соглашение о внедрении на ЕВРАЗ КГОКе системы диспетчеризации горно-транспортного оборудования. В рамках проекта основная и вспомогательная техника предприятия будет оснащена специальными бортовыми компьютерами и различными датчиками и устройствами высокоточного геопозиционирования, что обеспечит рост производительности и повысит безопасность. Современные системы автоматической диспетчеризации позволят увеличить эффективность работы железнодорожного транспорта.



Также в рамках «Иннопрома-2017» заключен меморандум о сотрудничестве и поставке новой карьерной техники мощностью 220 т на ЕВРАЗ КГОК. Документ подписали управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев, генеральный директор ОАО «БелАЗ» Петр Пархомчик, генеральный директор ООО «БелТрансЛогистик» Михаил Дубасов.

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