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Задолженность физлиц в Свердловской области за электроэнергию превышает 570 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2017. 115 тыс. квитанций красного цвета и с тревожным призывом «долг» направлены должникам свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» за электроэнергию. Общая сумма задолженности составляет 575, 5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Полосы ярко-красного цвета со словом «долг», написанного заглавными буквами, нанесены на квитанцию, чтобы привлечь внимание абонента к ситуации с неплатежами. Квитанция «повышенного уровня опасности» сообщает клиенту, что энергосбытовая организация рассматривает его как злостного должника. Квитанции красного цвета получили все должники, не оплачивающие коммунальные услуги два и более месяцев. Такие неплательщики есть во всех населенных пунктах, которые обслуживает свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», — сообщили в пресс-службе.



В компании заявили, что ежемесячно в районные суды направляются около 4 тыс. исков против потребителей-физических лиц.

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