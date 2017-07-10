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Катар ответил на бойкот арабских стран

Глава Центрального банка Катара Абдула бин Сауд Аль-Тани в интервью CNBC заявил, что Доха не боится бойкота арабских стран и может выстоять экономическую блокаду.



«В этом надежность нашей системы, у нас достаточно денег, чтобы выстоять любой шок», — сказал он.



По словам Аль-Тани, ЦБ Катара обладает запасами в 40 млрд долл. США и запасами золота в 300 млрд.

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