Дайджест

Катар ответил на бойкот арабских стран

10 июль 2017 (17:02)

Глава Центрального банка Катара Абдула бин Сауд Аль-Тани в интервью CNBC заявил, что Доха не боится бойкота арабских стран и может выстоять экономическую блокаду.

«В этом надежность нашей системы, у нас достаточно денег, чтобы выстоять любой шок», — сказал он.

По словам Аль-Тани, ЦБ Катара обладает запасами в 40 млрд долл. США и запасами золота в 300 млрд.

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