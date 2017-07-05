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АКИТ: За I квартал 2017 года рынок интернет-торговли в УрФО вырос на 18,4%

УрБК, Москва, 04.07.2017. За первые три месяца 2017 года рынок интернет-торговли в России вырос на 18,4%. Об этом сообщает Ассоциация компаний интернет торговли (АКИТ).



В целом по России за указанный период этот сегмент вырос на 14% и составил 240 млрд руб. По оценкам ведомства, по результатам 2017 года объем рынка составит более 1,150 трлн руб.



«Темпы роста рынка немного снизились в I квартале 2017 года, однако это во многом связано с тем, что I квартал — это в целом не самый активный с точки зрения покупателей период, а также с успешным I кварталом 2016 года. Вместе с тем, АКИТ ожидает, что темпы роста интернет-торговли по результатам всего года будут более 20%», — говорится в сообщении.



В I квартале 2017 года объем трансграничной торговли увеличился на 26% по сравнению с I кварталом 2016 года и составил 89 млрд руб. Учитывая динамику развития этого сегмента торговли, Ассоциация прогнозирует, что по результатам 2017 года объем трансграничной торговли составит 420 млрд руб. (37% от всего объема интернет-торговли в России).



Количество посылок из иностранных интернет-магазинов в первые три месяца 2017 года выросло на 52% по сравнению с I кварталом 2016 года и составило 72 млн отправлений с товарным вложением. По результатам 2017 года АКИТ прогнозирует поступление в Россию более 400 международных отправлений с товарным вложением. Средний чек одного отправления составляет 1,25 тыс. руб. При этом средняя стоимость заказа в иностранном магазине составляет 3,5 тыс. руб.



Рынок интернет-торговли бытовой техникой и электроникой в I квартале 2017 года вырос на 3,7% по сравнению с I кварталом 2016 года и составил 50,2 млрд руб. За указанный период произошло небольшое замедление роста рынка интернет-торговли БТиЭ. Во многом это связано с тем, что I квартал 2016 года был очень успешным с точки зрения роста, и на его фоне есть замедление.



Вместе с тем покупки через интернет продолжают набирать популярность у потребителей, поэтому АКИТ ожидает рост локального рынка интернет-торговли БТиЭ по результатам 2017 года на 16,5% до 240 млрд руб. Важно отметить, что локальный рынок сильно страдает от неравных условий ведения бизнеса с иностранными игроками, поэтому его рост не так велик, как всего рынка интернет-торговли в России.



Самыми популярными сегментами рынка БТиЭ остаются компьютеры и ноутбуки, чья доля составила 28% всего объема продаж, телефоны и смартфоны (23%), крупная бытовая техника (22%). При этом категориями с самым высоким показателем роста стали: мелкая бытовая техника (+11,9%), компьютеры и ноутбуки (+7,2%), телефоны и смартфоны (+4,4%). По-прежнему падает интерес покупателей к фотоаппаратам. В первом квартале 2017 года объем продаж в этой категории упал на 14,4% по сравнению с первым кварталом 2016 года. Также идет снижение объема продаж в категории потребительской электроники на 0,4%.

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