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В Екатеринбурге назначен новый глава администрации Октябрьского района

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2017. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб назначил Романа Рудометова главой администрации Октябрьского района. Об этом сообщается на официальном портале города.



С 1989 по 2014 год Роман Рудометов служил в Государственной противопожарной службе МЧС России, прошел путь от пожарного до заместителя начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области. Р. Рудометов имеет высшее образование по специальности «Пожарная безопасность» с квалификацией «инженер», а также дополнительную квалификацию «экономист-аналитик».



В 2014 году он был назначен на должность заместителя главы администрации Октябрьского района по вопросам благоустройства. Кроме того, Роман Рудометов является председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям. С 3 ноября 2016 года Роман Рудометов являлся исполняющим обязанности главы администрации Октябрьского района Екатеринбурга.



Напомним, что предыдущий глава Октябрьского района, бывший директор екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» Александр Мирошник был уволен из-за непогашенной судимости.



В марте 2016 года суд признал его виновным в превышении должностных полномочий, однако Мирошник попал под амнистию в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Прокуратура потребовала исполнить законодательство и не допустить гражданина с со снятой или непогашенной судимостью к службе.

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