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В Екатеринбурге пройдут общественные слушания по организации участка для утилизации ртутьсодержащих отходов

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2017. В администрации Екатеринбурга 27 июля пройдут общественные слушания по проекту «Организация производственного участка по обезвреживанию и утилизации ртутьсодержащих отходов по адресу: ул. Дагестанская, д. 40». Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале горадминистрации.



Заказчиком проведения слушаний выступает ООО «Центр безопасности промышленных отходов». В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности предприятия, которая подлежит экологической экспертизе.



Общественные слушания состоятся в 14.00 в здании администрации города пр. Ленина, 24а, каб. 339.

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