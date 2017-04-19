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Истребители США возле Аляски сопровождали Ту-95МС

Два российских бомбардировщика Ту-95МС в ходе воздушного патрулирования возле Аляски сопровождались американскими истребителями F-22. Об этом сообщает РИА Новости.



В оборонном ведомстве сообщили, что 17 апреля два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, приписанных к авиабазе Украинка (Амурская область), успешно выполнили план задач по воздушному патрулированию, маршрут полета пролегал над нейтральными водами Тихого океана вдоль Алеутских островов.



«Самолеты пролетели около 5 тысяч километров на скоростях до 850 километров в час и высотах до 10 тысяч метров. Продолжительность полета составила более семи часов. Над международными водами в районе Аляски самолеты Ту-95МС сопровождались истребителями F-22 ВВС США в течение 27 минут», — объяснили в Минобороны.

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