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«Уральским пельменям» могут запретить выступать под своим брендом
17 февраль 2017 (12:20)
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2017. Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Творческое объединение «Уральские пельмени» в иске о признании недействительным отчуждения у него исключительных прав на словесный товарный знак «Уральские пельмени». Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, участники известного юмористического шоу требовали отменить передачу товарного знака студии First Hand Media, принадлежащей одному из учредителей творческого объединения Сергею Нетиевскому. Иск поступил в суд в марте 2016 года.
«Теперь команде могут запретить делать шоу под брендом «Уральские пельмени». Скорее всего, творческое объединение будет дальше отстаивать свои права на товарный знак в апелляционной инстанции. Если же ему это не удастся, придется как-то договариваться с С. Нетиевским и платить ему за использование бренда — иначе просто затаскают по судам», — рассказал УрБК управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко.
Стоимость товарного знака представители творческого объединения «Уральские пельмени» оценивают в 400 млн руб.
Как ранее писал УрБК, Сергей Нетиевский ушел из проекта «Уральские пельмени» в октябре 2015 года и решением общего собрания был смещен с поста директора. Пришедший ему на смену новый руководитель Сергей Исаев пояснил журналистам, что причиной прекращения совместной работы стало желание Нетиевского постоянно жить в Москве, что затрудняло взаимодействие с командой. При этом С. Исаев категорически опроверг предположение о том, что причиной расставания были финансовые вопросы.
Впоследствии решением суда С. Нетиевский был восстановлен в должности директора творческого объединения «Уральские пельмени» и в настоящее время формально его возглавляет.
Напомним, участники известного юмористического шоу требовали отменить передачу товарного знака студии First Hand Media, принадлежащей одному из учредителей творческого объединения Сергею Нетиевскому. Иск поступил в суд в марте 2016 года.
«Теперь команде могут запретить делать шоу под брендом «Уральские пельмени». Скорее всего, творческое объединение будет дальше отстаивать свои права на товарный знак в апелляционной инстанции. Если же ему это не удастся, придется как-то договариваться с С. Нетиевским и платить ему за использование бренда — иначе просто затаскают по судам», — рассказал УрБК управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко.
Стоимость товарного знака представители творческого объединения «Уральские пельмени» оценивают в 400 млн руб.
Как ранее писал УрБК, Сергей Нетиевский ушел из проекта «Уральские пельмени» в октябре 2015 года и решением общего собрания был смещен с поста директора. Пришедший ему на смену новый руководитель Сергей Исаев пояснил журналистам, что причиной прекращения совместной работы стало желание Нетиевского постоянно жить в Москве, что затрудняло взаимодействие с командой. При этом С. Исаев категорически опроверг предположение о том, что причиной расставания были финансовые вопросы.
Впоследствии решением суда С. Нетиевский был восстановлен в должности директора творческого объединения «Уральские пельмени» и в настоящее время формально его возглавляет.
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