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МТС оштрафовали за использование фирменного стиля «МегаФона» на 250 тыс. рублей
17 февраль 2017 (11:19)
УрБК, Москва, 17.02.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России за использование фирменного стиля «МегаФона» привлекла МТС к административной ответственности и оштрафовала на 250 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Ранее, 25 июля 2016 года, комиссия ФАС России признала реализацию ПАО «МТС» на территории РФ стартовых комплектов и sim-карт тарифа «Свободный» с использованием в их оформлении элементов фирменного стиля ПАО «МегаФон», в том числе цветовой гаммы, недобросовестной конкуренцией. Такие действия нарушают требования пункта 2 статьи 14.6 федерального закона «О защите конкуренции».
Дело о нарушении антимонопольного законодательства ПАО «МТС» ведомство возбудило по заявлению ПАО «МегаФон».
Ранее, 25 июля 2016 года, комиссия ФАС России признала реализацию ПАО «МТС» на территории РФ стартовых комплектов и sim-карт тарифа «Свободный» с использованием в их оформлении элементов фирменного стиля ПАО «МегаФон», в том числе цветовой гаммы, недобросовестной конкуренцией. Такие действия нарушают требования пункта 2 статьи 14.6 федерального закона «О защите конкуренции».
Дело о нарушении антимонопольного законодательства ПАО «МТС» ведомство возбудило по заявлению ПАО «МегаФон».
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