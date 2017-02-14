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В 2016 году со счетов юрлиц было похищено 1,9 млрд рублей

УрБК, Москва, 14.02.2017. В 2016 году объем несанкционированных списаний со счетов юридических лиц составил 1,9 млрд руб. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на заявление первого зампреда ЦБ РФ Георгия Лунтовского.



«В 2016 году объем несанкционированных операций по счетам юридических лиц составил 1,9 млрд руб., в 2015 году эта сумма составила 3,8 млрд руб.», — пояснил он.



Г. Лунтовский также сообщил, что объем несанкционированных операций по картам в 2016 году составил 1,08 млрд руб., незначительно изменившись по сравнению с 2015 годом.



Кроме того, в прошлом году было совершено девять покушений на хищения с корсчетов банков в платежной системе ЦБ РФ, 1,5 млрд было похищено.

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