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В январе спрос на отечественные легковые автомобили снизился на 2,6%

УрБК, Москва, 13.02.2017. В январе 2017 года на легковом рынке России было продано 16 тыс. 577 российских автомобилей, что на 2,6% меньше, чем было реализовано годом ранее. Об этом сообщает «Автостат Инфо».



Самым востребованным российским автомобилем на рынке РФ в январе стала Lada Granta, продажи которой составили 4 тыс. 207 ед. (-40,6%). Второе место среди отечественных легковушек заняла Lada Vesta — 4 тыс. 151 проданное авто, что на 162,56% превысило результат прошлого года.



В тройке лидеров отечественного автопрома оказалась также и Lada Largus с показателем 1 тыс. 707 реализованных машин (-24,5%). Lada Xray и Lada 4x4 замыкают топ-5 самых востребованных российских машин.



За январь 2017 года в России было продано 1 тыс. 541 кроссовер LADA Xray, а также 1 тыс. 172 внедорожника LADA 4x4 (-16,6%).



Всего в январе в России было продано 15 тыс. 322 автомобиля марки Lada, на 2,8% меньше, чем годом ранее.

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