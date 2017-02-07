Дайджест
Известного теннисиста оштрафовали на 7 тыс. долл. США
7 февраль 2017 (13:03)
Международная федерация тенниса (ITF) оштрафовала канадца Дениса Шаповалова за попадание мячом в лицо судье в матче Кубка Дэвиса между сборными Канады и Великобритании. Об этом сообщается на сайте ITF.
«Спортсмен оштрафован на семь тысяч долларов за неподобающее поведение. При этом он попал мячом в лицо судье неумышленно и лично извинился перед пострадавшим. Никаких дальнейших санкций к Шаповалову применено не будет», — гласит заявление ITF.
6 февраля появилась информация, что во время матча 1/8 финала Кубка Дэвиса с британцем Кайлом Эдмундом 17-летний Шаповалов, раздосадованный ошибкой, ударил мяч в сторону трибун и попал в лицо судье на вышке.
«Спортсмен оштрафован на семь тысяч долларов за неподобающее поведение. При этом он попал мячом в лицо судье неумышленно и лично извинился перед пострадавшим. Никаких дальнейших санкций к Шаповалову применено не будет», — гласит заявление ITF.
6 февраля появилась информация, что во время матча 1/8 финала Кубка Дэвиса с британцем Кайлом Эдмундом 17-летний Шаповалов, раздосадованный ошибкой, ударил мяч в сторону трибун и попал в лицо судье на вышке.
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