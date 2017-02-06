Новости дня
Правительство РФ увеличило расходы на ЧМ-2018 на 19 млрд рублей
6 февраль 2017 (17:07)
УрБК, Москва, 06.02.2017. Правительство России утвердило поправки в программу подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года, по которым расходы на проведение мирового первенства выросли на 19 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс».
Согласно постановлению кабмина, опубликованному в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, общая сумма расходов на проведение ЧМ-2018 выросла с 619,6 млрд руб. до 638,8 млрд.
При этом увеличение произойдет за счет средств федерального бюджета, расходы которого увеличились с 331,3 млрд до 350,4 млрд руб.
Согласно документу, расходы регионов составят 92,2 млрд, частные инвестиции со стороны юридических лиц — 196,2 млрд руб.
В новой версии программы в перечень объектов, которые должны быть подготовлены к чемпионату, добавлена тренировочная база Учебно-тренировочного центра «Новогорск», которую капитально отремонтируют.
В предыдущий раз сумма расходов на ЧМ-2018 корректировалась в сентябре 2016 года.
Отметим, что матчи ЧМ-2018 пройдут и в Екатеринбурге, который 3 февраля посетил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Он проверил ход реконструкции Центрального стадиона Екатеринбурга, возводимого компанией «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара).
Согласно постановлению кабмина, опубликованному в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, общая сумма расходов на проведение ЧМ-2018 выросла с 619,6 млрд руб. до 638,8 млрд.
При этом увеличение произойдет за счет средств федерального бюджета, расходы которого увеличились с 331,3 млрд до 350,4 млрд руб.
Согласно документу, расходы регионов составят 92,2 млрд, частные инвестиции со стороны юридических лиц — 196,2 млрд руб.
В новой версии программы в перечень объектов, которые должны быть подготовлены к чемпионату, добавлена тренировочная база Учебно-тренировочного центра «Новогорск», которую капитально отремонтируют.
В предыдущий раз сумма расходов на ЧМ-2018 корректировалась в сентябре 2016 года.
Отметим, что матчи ЧМ-2018 пройдут и в Екатеринбурге, который 3 февраля посетил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Он проверил ход реконструкции Центрального стадиона Екатеринбурга, возводимого компанией «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Бюджет Екатеринбурга на 2017 год утвержден с дефицитом 5% от доходов
- Правительство РФ увеличило расходы на подготовку к ЧМ-2018 по футболу на 1,4 млрд рублей
- Правительство сократило расходы на подготовку к ЧМ по футболу на 3,7 млрд рублей
- Правительство РФ сократит расходы на ЧМ-2018 за счет регионов
- Расходы на подготовку к ЧМ-2018 сокращены на 150 млн рублей
Loading...