Новости дня

Правительство РФ увеличило расходы на ЧМ-2018 на 19 млрд рублей

УрБК, Москва, 06.02.2017. Правительство России утвердило поправки в программу подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года, по которым расходы на проведение мирового первенства выросли на 19 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс».



Согласно постановлению кабмина, опубликованному в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, общая сумма расходов на проведение ЧМ-2018 выросла с 619,6 млрд руб. до 638,8 млрд.



При этом увеличение произойдет за счет средств федерального бюджета, расходы которого увеличились с 331,3 млрд до 350,4 млрд руб.



Согласно документу, расходы регионов составят 92,2 млрд, частные инвестиции со стороны юридических лиц — 196,2 млрд руб.



В новой версии программы в перечень объектов, которые должны быть подготовлены к чемпионату, добавлена тренировочная база Учебно-тренировочного центра «Новогорск», которую капитально отремонтируют.



В предыдущий раз сумма расходов на ЧМ-2018 корректировалась в сентябре 2016 года.



Отметим, что матчи ЧМ-2018 пройдут и в Екатеринбурге, который 3 февраля посетил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Он проверил ход реконструкции Центрального стадиона Екатеринбурга, возводимого компанией «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара).

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: