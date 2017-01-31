Ресторанам здесь не место

Нынешний экономический кризис изрядно сократил количество объектов малого и среднего бизнеса в Екатеринбурге. За последние три года в городе прекратили свою работу около 600 ресторанов и кафе. Большинство экспертов связывают это с тяжелой финансовой обстановкой в стране. Однако стоит отметить, что не все проблемы появились из-за кризиса, иногда фиаско того или иного пункта общественного питания связана просто с неудачным месторасположением.Одним из самых несчастливых мест для размещения ресторана или кафе в Екатеринбурге по праву можно считать здание на ул. Малышева, 36. За последние 5 лет туда заезжало несколько крупных пунктов общественного питания, однако вскоре им приходилось сворачивать свой бизнес.Ярким примером этого можно считать крупную сеть ресторанов американской кухни Grizzly Bar, которой в конце 2014 года пришлось объявить себя банкротом. В городе сеть была представлена тремя точками, одна из которых — Grizzly Diner — была расположена на ул. Малышева, 36 и закрылась самой первой из-за низкой рентабельности.Печальная судьба настигла и ресторан «Сандей», который также работал в этом здании, но был закрыт еще в 2011 году, на месте него появилась столовая «Вилка-ложка». Помещение на пересечении ул. Малышева и Вайнера также не приносит радости своим арендодателям. За последние 3-4 года здесь сменилось несколько собственников. Так, полгода назад на этом месте прекратило свою деятельность китайское кафе «Ваби-саби», которое просуществовало не более 6 месяцев. Позже здесь открылась пиццерия-бар Pepperoni, которая работает с июля 2016 года.В список неблагоприятных мест для открытия ресторана или кафе можно смело внести помещение на пр. Ленина, 44 в БЦ «Корин». В начале 2015 года с фасада этого здания исчезла вывеска ресторана «Дача», который проработал в этом здании более 10 лет. Причиной закрытия заведения стали разногласия между собственником помещения и владельцем кафе из-за арендных ставок.Спустя некоторое время в сентябре 2016 года в помещении ресторана «Дача» начал принимать посетителей бар-мангал «Вождь», которому удалось просуществовать менее полугода, после чего он закрылся «по техническим и прочим причинам». На сегодняшний день в ТЦ Корин располагается вторая точка кафе «Ем и ем, не могу остановиться» в Екатеринбурге.Следующим неблагоприятным местом для запуска ресторана можно назвать здание на ул. Банковский переулок,10. В разгар первого экономического кризиса в 2008 году здесь прекратил свою работу один из ресторанов сети «Моретти» и кафе «Баскин Роббинс». Владельцем этих двух заведений был крупный екатеринбургский ресторатор Александр Доронин. Предприниматель долгое время пытался сдать площадку в аренду, но это ему так и не удалось, в результате чего объект пустовал вплоть до 2013 года, пока туда не заехал ресторан «Мой друг Оливье».Стоит отметить, что А. Доронин занимал еще одно «несчастливое помещение», расположенное на ул. Малышева, 27, где находился ресторан «Ем Сам». Его работа была приостановлена в 2008 году из-за нарушения санитарных норм, а позже, в 2013 году, владелец принял решение закрыть заведение и переформатировать его в бар The Ural Hedonist Society. Однако планы ресторатора так и остались на бумаге, а объект уже 3 года пустует.Есть и другие «рекордсмены» в самом центре Екатеринбурга. В частности, площадка в 427 кв. метров на ул. Антона Валека, 15 с 2008 года сменилось четыре заведения. Одним из первых стал дорогой ресторан Vatel, который принадлежал бизнесмену Валерию Лорану. Позже это место было продано Алексею Нагорному, который открыл там ресторан «Паганини», ориентированный на аудиторию со средними доходами. Однако и эта модель не сработала, после чего там начал функционировать бар «Кьянти», а позже ресторан «Пижама». Последний сейчас также прекратил свою деятельность, а здание уже несколько месяцев ищет нового арендатора.Как отмечают эксперты, данное место довольно спорное для размещения общепита. Несмотря на то, что вокруг располагаются жилые дома и офисы, клиенты неохотно посещают эти заведения.Стоит отметить, что в большинстве случаев неудача подобных проектов, таких как рестораны «Моретти», «Пижама», «Ем Сам», «Вождь», связана с низкой проходимостью места, где они располагаются, а также с отсутствием парковочных мест и специфичностью предлагаемого меню. Все эти факторы усиливаются в несколько раз под напором экономического кризиса и снижением доходов населения, что в конечном итоге ведет к закрытию заведения.