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Власти планируют однократно повысить тариф «Платона»
25 январь 2017 (11:39)
УрБК, Москва, 25.01.2017. Правительство РФ поручило проработать вариант однократного повышения тарифа системы взимания платы с грузовиков «Платон». Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на заявление министра транспорта России Максима Соколова.
«На прошлой неделе прошло совещание у председателя правительства, где обсуждался этот вопрос. Были высказаны различные предложения, дано поручение о проработке вопроса не двухэтапного, а однократного повышения этого тарифа. Мы эти предложения проработаем, направим в согласованном с другими заинтересованными ведомствами варианте в правительство. Ну и будем ожидать принятия этого решения», — сказал он.
Министр также указал, что решение по тарифу «Платона» касается не только автомобильных перевозок, но и других видов транспорта, «особенно с учетом того, что надо действительно предметно переключать в летний период времени грузопотоки с загруженных автомобильных дорог на другие виды транспорта».
«Поэтому я надеюсь, что такое решение в ближайшей перспективе будет принято правительством РФ», — сказал М. Соколов.
Ранее чиновник уже говорил, что на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева обсуждалось не поэтапное, а однократное повышение тарифа — «таким образом, чтобы общая финансовая нагрузка на бизнес по году осталась бы в пределах или даже, может быть, меньше заявленных изначально предложений».
«Скорее всего, это решение о повышении тарифа будет отодвинуто на определенный период времени», — говорил М. Соколов.
В настоящее время обсуждается вопрос повышения тарифа в системе. При этом ранее Минтранс РФ предлагал повысить тариф поэтапно: с февраля 2017 года с нынешних 1,53 руб. за км пути до 2,61 руб., с июня — до 3,06 руб. Также предлагалось отложить индексацию тарифа на уровень инфляции (до 3,73 руб.) до июля 2018 года.
«На прошлой неделе прошло совещание у председателя правительства, где обсуждался этот вопрос. Были высказаны различные предложения, дано поручение о проработке вопроса не двухэтапного, а однократного повышения этого тарифа. Мы эти предложения проработаем, направим в согласованном с другими заинтересованными ведомствами варианте в правительство. Ну и будем ожидать принятия этого решения», — сказал он.
Министр также указал, что решение по тарифу «Платона» касается не только автомобильных перевозок, но и других видов транспорта, «особенно с учетом того, что надо действительно предметно переключать в летний период времени грузопотоки с загруженных автомобильных дорог на другие виды транспорта».
«Поэтому я надеюсь, что такое решение в ближайшей перспективе будет принято правительством РФ», — сказал М. Соколов.
Ранее чиновник уже говорил, что на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева обсуждалось не поэтапное, а однократное повышение тарифа — «таким образом, чтобы общая финансовая нагрузка на бизнес по году осталась бы в пределах или даже, может быть, меньше заявленных изначально предложений».
«Скорее всего, это решение о повышении тарифа будет отодвинуто на определенный период времени», — говорил М. Соколов.
В настоящее время обсуждается вопрос повышения тарифа в системе. При этом ранее Минтранс РФ предлагал повысить тариф поэтапно: с февраля 2017 года с нынешних 1,53 руб. за км пути до 2,61 руб., с июня — до 3,06 руб. Также предлагалось отложить индексацию тарифа на уровень инфляции (до 3,73 руб.) до июля 2018 года.
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