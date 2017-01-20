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В Екатеринбурге в четырех домах на Уралмаше до сих пор не восстановлено водоснабжение
20 январь 2017 (15:14)
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2017. В Екатеринбурге на Уралмаше из-за ночного прорыва трубы без воды до сих пор остаются дома на ул. Ломоносова № 26, 28, 28 «а», Победы 70 «а». Об этом сообщили УрБК в пресс-службе МУП «Водоканал».
Водоснабжение в 14 остальных домах полностью восстановлено.
Напомним, что прорыв трубы с холодной водой произошел сегодня ночью в 02.30, однако остановить утечку удалось только спустя три часа. Это произошло из-за того, что прибывшие на место коммунальщики не могли отключить поврежденный водовод через колодец, так как там был припаркован автомобиль местных жителей. В результате производить отключение пришлось «по большому кругу».
«Завтра там начнутся раскопочные работы, будет организован подвоз воды в автоцистернах. О месте и времени стоянки сообщают в УК или ТСЖ», — сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».
Водоснабжение в 14 остальных домах полностью восстановлено.
Напомним, что прорыв трубы с холодной водой произошел сегодня ночью в 02.30, однако остановить утечку удалось только спустя три часа. Это произошло из-за того, что прибывшие на место коммунальщики не могли отключить поврежденный водовод через колодец, так как там был припаркован автомобиль местных жителей. В результате производить отключение пришлось «по большому кругу».
«Завтра там начнутся раскопочные работы, будет организован подвоз воды в автоцистернах. О месте и времени стоянки сообщают в УК или ТСЖ», — сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».
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