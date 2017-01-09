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В новогоднюю ночь клиенты «МегаФона» отправили 18,5 млн смс-сообщений

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2017. С 18.00 31 декабря по 06.00 1 января клиенты «МегаФона» совершили 12,5 млн звонков и отправили 18,5 млн смс-сообщений. Как сообщает пресс-служба оператора, традиционные способы поздравления оказались в 4,5 раза более востребованными на Урале, чем мессенджеры — в чатах суммарно было отправлено 4 млн посланий.



«В эту новогоднюю ночь уральцы говорили друг другу больше пожеланий и приятных слов — средняя продолжительность разговора составила четыре минуты, что в два раза длиннее, чем годом ранее», — комментируют в пресс-службе «МегаФона».



Объем интернет-трафика в новогоднюю ночь достиг 198 тыс. гигабайт, что сопоставимо с размещением в социальных сетях 50 млн фотографий или просушиванием 29 млн новогодних песен в формате MP3. Почти половина всего трафика была передана в сети 4G.



«В этот Новый год мы произвели настройки таким образом, что надежность сети была даже выше, чем в обычный будний день. Наше оборудование прекрасно справилось с миллионами звонков и поздравительных посланий», — отмечает директор по инфраструктуре компании «МегаФон» на Урале Антон Щербаков.



Наиболее популярным мессенджером среди уральцев стал WhatsApp, на который приходится половина всех отправленных сообщений в чатах.



Некоторые уральцы предпочли встретить Новый год за границей, но и вдалеке от дома поспешили поздравить родных и близких. В праздничную ночь было совершено 2,9 млн международных звонков, чаще всего из Вьетнама, Таиланда и Кипра.

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