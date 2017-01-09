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Центробанку рекомендовали разработать меры по снижению кредитных ставок субъектам РФ
9 январь 2017 (10:43)
УрБК, Москва, 09.01.2017. Банку России до 1 марта 2017 года следует проанализировать формирование ставок по кредитам, предоставляемым кредитными организациями субъектам Российской Федерации, и принять меры по их снижению.
Такая рекомендация регулятору под ответственность главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной содержится в перечне поручений по вопросам эффективности принятия мер по сокращению дефицитов региональных бюджетов, опубликованном на сайте президента РФ.
Также Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 декабря 2017 года усовершенствовать ежегодную оценку потенциальных доходов региональных бюджетов и учет ее результатов при распределении межбюджетных трансфертов. Кроме того, кабмину предстоит разработать новый механизм предоставления финансовой помощи бюджетам субъектов на безвозмездной возвратной основе для сокращения их дефицитов.
Руководителям высших исполнительных органов власти субъектов поручено провести комплекс мероприятий по сокращению дефицитов бюджетов, в том числе провести инвентаризацию имущества, чтобы выявить неиспользуемые активы и продать их либо вовлечь в оборот. Контролировать исполнение поручения будут полномочные представители президента РФ в федеральных округах.
Такая рекомендация регулятору под ответственность главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной содержится в перечне поручений по вопросам эффективности принятия мер по сокращению дефицитов региональных бюджетов, опубликованном на сайте президента РФ.
Также Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 декабря 2017 года усовершенствовать ежегодную оценку потенциальных доходов региональных бюджетов и учет ее результатов при распределении межбюджетных трансфертов. Кроме того, кабмину предстоит разработать новый механизм предоставления финансовой помощи бюджетам субъектов на безвозмездной возвратной основе для сокращения их дефицитов.
Руководителям высших исполнительных органов власти субъектов поручено провести комплекс мероприятий по сокращению дефицитов бюджетов, в том числе провести инвентаризацию имущества, чтобы выявить неиспользуемые активы и продать их либо вовлечь в оборот. Контролировать исполнение поручения будут полномочные представители президента РФ в федеральных округах.
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