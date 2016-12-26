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Частные инвесторы заинтересованы в строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2016. Частные инвесторы заинтересованы в строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



По его словам, региональные власти ведут переговоры с заинтересованными структурами. «Нам интересно, чтобы он (инвестор — прим. ред.) вложил и сам бы управлял», — сообщил губернатор.



При этом он отметил, что не исключает вариант финансирования строительства метрополитена за счет облигационных займов.



Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в бюджетном послании депутатам на 2017 год предложил получить средства для строительства второй ветки метро в Екатеринбурге за счет выпуска государственных облигаций.



По данным администрации Екатеринбурга, на ее строительство необходимо 65 млрд руб. Это в два раза больше годового бюджета города. При этом заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович в конце ноября заявил, что в ближайшие два-три года у государства не будет средств на возведение метро в регионах РФ, масштабное строительство будет вестись только в Москве и прилегающих районах.

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