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Суд арестовал еще четверых по делу о массовом отравлении « Боярышником» в Иркутске
26 декабрь 2016 (12:25)
Ленинский районный суд Иркутска арестовал четырех подозреваемых по делу о массовом отравлении спиртосодержащим концентратом «Боярышник». Об этом сообщает «Российская газета».
«В воскресенье суд рассматривал материалы дел по семи задержанным. Четырем из них избрана мера пресечения в виде ареста, двоим — в виде домашнего ареста. Еще одному фигуранту дела суд продлил задержание на 72 часа», — заявил источник в правоохранительных органах.
Также сообщается, что жертвами отравления стали 76 человек.
«В воскресенье суд рассматривал материалы дел по семи задержанным. Четырем из них избрана мера пресечения в виде ареста, двоим — в виде домашнего ареста. Еще одному фигуранту дела суд продлил задержание на 72 часа», — заявил источник в правоохранительных органах.
Также сообщается, что жертвами отравления стали 76 человек.
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