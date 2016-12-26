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Суд арестовал еще четверых по делу о массовом отравлении « Боярышником» в Иркутске

Ленинский районный суд Иркутска арестовал четырех подозреваемых по делу о массовом отравлении спиртосодержащим концентратом «Боярышник». Об этом сообщает «Российская газета».



«В воскресенье суд рассматривал материалы дел по семи задержанным. Четырем из них избрана мера пресечения в виде ареста, двоим — в виде домашнего ареста. Еще одному фигуранту дела суд продлил задержание на 72 часа», — заявил источник в правоохранительных органах.



Также сообщается, что жертвами отравления стали 76 человек.

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