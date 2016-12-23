Дайджест
Американских выборщиков оштрафовали за отказ голосовать за Клинтон
23 декабрь 2016 (13:41)
Четырех выборщиков из штата Вашингтон оштрафовали на 1 тыс. долл. США каждого за отказ голосовать за кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Об этом сообщает Associated Press.
Секретарь штата Дэвид Аммонс (David Ammons) отметил, что выплатить эту сумму они должны в течение 60 дней. В случае, если этого сделано не будет, канцелярия оставляет за собой право обратиться в суд.
Агентство поясняет, что во время голосования, состоявшегося 8 ноября, Клинтон заручилась поддержкой всех выборщиков из Вашингтона (всего 12). По закону штата, выборщики, назначенные партией, обязуются голосовать за выдвинутых ей кандидатов в президенты и вице-президенты. Тем не менее 19 декабря только восемь из 12 выборщиков проголосовали за Клинтон.
Секретарь штата Дэвид Аммонс (David Ammons) отметил, что выплатить эту сумму они должны в течение 60 дней. В случае, если этого сделано не будет, канцелярия оставляет за собой право обратиться в суд.
Агентство поясняет, что во время голосования, состоявшегося 8 ноября, Клинтон заручилась поддержкой всех выборщиков из Вашингтона (всего 12). По закону штата, выборщики, назначенные партией, обязуются голосовать за выдвинутых ей кандидатов в президенты и вице-президенты. Тем не менее 19 декабря только восемь из 12 выборщиков проголосовали за Клинтон.
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