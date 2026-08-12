Водителей предупредили об ухудшении погодных условий на свердловских дорогах

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2026. ФКУ «Уралуправтодор» предупредило участников дорожного движения об ухудшении погодных условий на автодорогах Свердловской, Тюменской областей, Республики Башкортостан и Ханты-Мансийского автономного округа в ближайшие двое суток. Об этом сообщает пресс-служба управления.

В Свердловской области прогнозируются обильные осадки, которые могут привести к подъему уровня воды в реках и подтоплению пойменных участков. Ночью и утром местами возможен туман.

В соседних регионах также ожидаются сложные метеоусловия. В южной части Башкортостана сохраняется высокая пожароопасность 3 и 4 классов. В ХМАО местами пройдут сильные дожди, возможно образование тумана с видимостью менее 500 метров. В отдельных районах Тюменской области прогнозируются порывы ветра до 17 м/с.