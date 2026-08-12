ГлавнаяНовости
12 августа 202613:51

Водителей предупредили об ухудшении погодных условий на свердловских дорогах

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2026. ФКУ «Уралуправтодор» предупредило участников дорожного движения об ухудшении погодных условий на автодорогах Свердловской, Тюменской областей, Республики Башкортостан и Ханты-Мансийского автономного округа в ближайшие двое суток. Об этом сообщает пресс-служба управления.

В Свердловской области прогнозируются обильные осадки, которые могут привести к подъему уровня воды в реках и подтоплению пойменных участков. Ночью и утром местами возможен туман.

В соседних регионах также ожидаются сложные метеоусловия. В южной части Башкортостана сохраняется высокая пожароопасность 3 и 4 классов. В ХМАО местами пройдут сильные дожди, возможно образование тумана с видимостью менее 500 метров. В отдельных районах Тюменской области прогнозируются порывы ветра до 17 м/с.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
26 июля 202414:48

В Свердловской области 27 июля ожидаются сильные дожди

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2024. В Свердловской области 27 июля ожидаются сильные дожди. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». «В ближайшие двое суток 27-28 июля циклон будет располагаться на территории Свердловской области, дожди пройдут во всех ее районах, местами ожидаются сильные, 27 июля очень сильные дожди. Кое-где прогремят грозы при порывистом ветре», — говорится в сообщении. Ранее синоптики предупредили свердловчан о возможном резком подъеме воды в реках.
06 марта 202614:48

Синоптики предупредили о рисках половодья в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2026. Масштаб половодья в 2026 году на реках Свердловской, Челябинской и Курганской областей ожидается выше средних многолетних значений. Увлажнение почвогрунтов на 28 февраля составляло от 70% до 130% от нормы, следует из предварительной оценки ФГБУ «Уральское УГМС». Водность большинства рек Свердловской области, включая Исеть, в феврале была около нормы, тогда как на реках Челябинской и Курганской областей (Уфа, Тобол) этот показатель достигал 150–200% нормы, местами превышая ее в 3–4,5 раза. Запасы воды в снеге также превышают норму: на большинстве рек
25 июля 202414:48

На Среднем Урале с 26 по 29 июля возможен резкий подъем воды в реках из-за ливней

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2024. В Свердловской области с 26 по 29 июля возможен резкий подъем воды в реках. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». «26-29 июля в Свердловской области в районах выпадения сильных дождей ожидаются резкие подъемы уровней воды в небольших реках, формирование локальных дождевых паводков, местами с выходом воды на пойму. Возможно подтопление пониженных участков местности склоновым стоком», — говорится в сообщении. Ранее ГУ МЧС России по Свердловской области предупредило уральцев о грозах и