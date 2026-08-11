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11 августа 202617:11

Контейнерные перевозки на сети СвЖД сократились во всех видах сообщения

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2026. В январе-июле 2026 года на Свердловской железной дороге (СвЖД) во всех видах сообщения перевезено 236,3 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 16,4% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает пресс-служба компании.

В том числе во внутреннем сообщении отправлено 130,8 тыс. ДФЭ (-11,3%). Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 173,7 тыс. ДФЭ (-16,2%). В том числе химикаты и сода — 66,1 тыс. ДФЭ (-7,9% к уровню января-июля 2025 года), химические и минеральные удобрения — 17,1 тыс. (-26,7%), лесные грузы — 14,8 тыс. (-31,9%), нефть и нефтепродукты — 13,4 тыс. (-28,9%), бумага — 9,7 тыс. (-40,7%) (максимальное снижение), зерно — 9 тыс. (+29%), черные металлы — 9 тыс. (-30,2%), цветные металлы — 9 тыс. (-13,7%), огнеупоры — 6,2 тыс. (+27,8%), строительные грузы — 5,9 тыс. (-15,7%), продовольственные товары — 4,1 тыс. (-10,9%), метизы — 3,6 тыс. (+21,3%), продукты перемола — 3 тыс. (-8,4%). Всего в контейнерах перевезено 3,2 млн т грузов (-13,3%).

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения за отчетный период перевезено 4 млн 594 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) — это на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 1 млн 722 тыс. ДФЭ (-1%), в импортном — 1 млн 170 тыс. ДФЭ (+22%), в экспортном — 1 млн 21 тыс. ДФЭ (-1,7%), в транзитном — 681 тыс. ДФЭ (+1,9%), сообщили в пресс-службе.

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