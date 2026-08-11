Выставка о становлении креативных индустрий Екатеринбурга откроется 15 августа

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2026. Музей истории Екатеринбурга представит выставку «БУМ! Рождение креативных индустрий в Екатеринбурге», посвященную развитию местной рекламы и медиа в 1990–2000-е годы. Экспозиция откроется 15 августа в креативном кластере «Л52», сообщили организаторы.

Выставка расскажет о журналистах, копирайтерах, режиссерах и фотографах, которые в тот период формировали профессиональную среду и региональный рынок креативных индустрий.

Отдельный раздел экспозиции посвящен развитию печатных медиа. В 1990–2000-е годы в Екатеринбурге активно развивался сегмент глянцевых изданий — от каталогов до лайфстайл-журналов. Среди них были «Я покупаю», «Стольник», «Банзай» и региональная версия Cosmopolitan.

Также на выставке расскажут о становлении видеорекламы. По словам организаторов, на смену бюджетным рекламным роликам пришли работы, ориентированные на международные образцы и фестивальные стандарты.

Куратор проекта Светлана Булатова отметила, что создатели выставки обращались к непосредственным участникам первых рекламных кампаний.

«За историями, закулисными фактами и «вещдоками» мы обратились к Дмитрию Кунилову, основателю FameStudio, а также продюсерам, сценаристам и режиссерам, сотрудничавшим с агентством видеорекламы «ИгРек», — сказала С. Булатова.

Посетители смогут увидеть архивные фото- и видеоматериалы, рабочие эскизы, экземпляры журналов, фестивальные награды и другие предметы из личных архивов участников индустрии. В частности, режиссер «ИгРек» Юрий Мерзляков рассказал об особенностях съемки рекламного ролика о приготовлении блюд.

«Мы как-то снимали трехчастный ролик «Рецепты». Там по сценарию и итальянец, и китаец, и русский повара присутствовали. А аранжировал все блюда Саша Голиздрин. Всегда всех заранее предупреждали: «Ничего не есть!» Он ведь там разные булавочки-иголочки втыкал и поливал все разной «химией» для нужного эффекта», — вспоминает Ю. Мерзляков.

Выставка будет работать с 15 августа по 18 октября в креативном кластере «Л52» по адресу: Екатеринбург, проспект Ленина, 52.