Свердловской губернатор и ректор УрФУ обсудили стратегию подготовки кадров

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер и ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков обсудили перспективы и стратегию подготовки высококвалифицированных кадров, сообщает департамент информполитики.

По данным Д. Паслера, представил данные, согласно которым в этом году значительно увеличилось количество поступающих по целевой квоте — зачислены 494 человека. Это на 22% больше, чем годом ранее, и самый высокий показатель последнего десятилетия.

«Для экономики Свердловской области Уральский федеральный университет очень важен. Вуз эффективно работает с предприятиями, чтобы готовить высококвалифицированных специалистов под задачи Свердловской области. Во взаимодействии с федеральным центром мы укрепляем материально-техническую базу вуза, модернизируем его, создавая образовательную экосистему, чтобы молодежь со всей страны получала качественное образование на Среднем Урале и, оценив все возможности региона, оставалась жить и работать в Свердловской области», — сказал губернатор.

И. Обабков сообщил о высоком интересе к вузу. Географию поступления в УрФУ расширила подача заявлений через «Госуслуги» — документы в вуз направили абитуриенты из всех российских регионов. «Мы видим эффект этой воронки: на семь тысяч человек участвует в конкурсе больше, чем в прошлом году. У нас 52 тыс. абитуриентов подали заявления. Это дает возможность повышения проходного балла, соответственно — выше конкуренция среди абитуриентов», — сказал ректор.

В этом году УрФУ впервые ведет прием в рамках перехода на новую отечественную модель высшего образования. Вуз вошел в «пилот» Минобрнауки России, и набирает абитуриентов не только в привычные бакалавриат и магистратуру, но и на программы базового высшего и специализированного высшего образования. По словам И. Обабкова, абитуриенты в основном уже сумели разобраться в особенностях и преимуществах новой модели. Например, в строительстве на базовое высшее подано больше заявлений, чем на бакалавриат.

Стороны обсудили также планы по загрузке кампуса УрФУ в микрорайоне «Новокольцовский», объекты которого были введены в эксплуатацию весной. Совсем скоро студенческий городок примет участников Международного фестиваля молодежи из 190 стран мира, а после кампус начнет работать в полном объеме непосредственно для учащихся вуза.