Тираж книг в России резко упал в первой половине 2026 года

УрБК, Москва, 11.08.2026. Совокупный тираж книг и брошюр, изданных в России в январе—июне 2026 года, снизился на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 150,8 млн экземпляров. Об этом говорят данные Российской книжной палаты.

Средний тираж одного издания сократился на 13,3%. При этом количество выпущенных наименований выросло на 0,9% — до 53,5 тыс.

В пятерку наиболее издаваемых авторов художественной литературы вошли Анна Джейн, Федор Достоевский, Стивен Кинг, Харуки Мураками и Лев Толстой.