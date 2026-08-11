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11 августа 202609:22

Кубок ЕВРАЗа по футболу в 12-й раз прошел в Качканаре

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Качканар, 11.08.2026. XII Кубок ЕВРАЗа по футболу прошел в Качканаре Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Очень насыщенные и яркие игры продемонстрировали нам команды ЕВРАЗа. Будучи сам капитаном команды дивизиона «Урал», хочу сказать, что футбол – отличный командный вид спорта, который объединяет людей разных профессий, – сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Спасибо болельщикам, которые поддерживали спортсменов. Вы еще раз доказали, что между горняками и металлургами нашей компании есть не только производственная дружба, но и футбольная».

По итогам турнира в серебряном дивизионе лучшим игроком признан Андрей Жарников из команды «Дивизион Урал», лучшим вратарем — Владислав Краснов («Дивизион Урал»), бомбардиром — Родион Матвеев («ЕВРАЗ Дивизион Продажи»). Лучшим нападающим стал Александр Беденко («Дивизион Урал»), полузащитником — Денис Широков («ЕвразИнжиниринг»), защитником — Павел Соколов («ЕВРАЗ Ванадий Тула»). Профсоюзная организация также отметила гол Ильяса Марданова («Дивизион Урал»).

«В двенадцатый раз прошел Кубок ЕВРАЗа по футболу в Качканаре. Каждый раз это не просто корпоративный турнир, а настоящий городской праздник. Ярким украшением турнира в этом году стал известный футболист Денис Глушаков, который провел мастер-класс для ребят из детско-юношеской школы «Олимп», – рассказал глава Качканарского муниципального округа Андрей Ярославцев.

В рамках турнира футболист Денис Глушаков провел мастер-класс для воспитанников детско-юношеской школы «Олимп». В завершающий день соревнований на стадионе «Горняк» также работали спортивно-развлекательные площадки.

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