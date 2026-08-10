Свердловский губернатор рассказал о главных строительных проектах региона

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал о ключевых строительных проектах Свердловской области в документальном фильме «Большая стройка. Из прошлого в будущее», посвященном 70-летию Дня строителя.

В департаменте информполитики региона сообщили, что фильм рассказывает о вкладе строительной отрасли в развитии Российской Федерации: 70 лет назад, в августе 1956 года, строители Советского Союза впервые отметили свой профессиональный праздник.

В числе масштабных проектов, реализованных в стране, — район Академический в Екатеринбурге, больница № 6, которая начала работать в нем, Губернаторский лицей, обход Богдановича как часть трассы М-12 «Восток» до Тюмени, новые общественные пространства, созданные по программе формирования комфортной городской среды, а также кампус УрФУ.

«УрФУ — это почти 51 тыс. студентов. Это второй по численности вуз в стране. Я думаю, что для молодежи такой город, как Екатеринбург, очень подходит, отсюда такое количество студентов. И, конечно, мы будем дальше работать, чтобы они приезжали сюда за хорошим образованием, а потом оставались жить и работать на территории области», — отметил Д. Паслер.