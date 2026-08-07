УрФУ разработает ИИ-решения для навигации абитуриентов

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2026. Уральский федеральный университет (УрФУ) планирует разработать решения на основе искусственного интеллекта для помощи абитуриентам в выборе образовательной траектории. Об этом сообщил ректор вуза Илья Обабков на пресс-конференции в московском пресс-центре ТАСС.

По его словам, только около 20% абитуриентов имеют четкий фокус при подаче документов, тогда как остальным требуется дополнительная навигация.

«Мы видим огромный потенциал у наших абитуриентов. Только около 20% из них имеют четкий фокус при подаче документов, остальные нуждаются в навигации. С помощью современных технологий, включая ИИ-агенты, мы готовы помочь каждому найти свой путь», — сказал Обабков.

В этом году УрФУ впервые провел в рамках приемной кампании «Партнерские дни», которые позволили организовать прямой диалог между работодателями и школьниками. Кроме того, университет развивает систему поддержки студентов по модели «Поддержка талантов 2.0». Она предусматривает стипендии, наставничество и раннее вовлечение студентов в исследовательскую деятельность.

По словам ректора, в этом году в УрФУ поступило 51,5 тыс. заявлений — на 18% больше, чем годом ранее. Университет также зафиксировал рост по целевой, отдельной и особой квотам. В пятерку направлений с наибольшим количеством заявлений вошли четыре ИТ-программы и направление «Строительство». Наиболее высокий конкурс зафиксирован на направлении «Лингвистика» — 301 человек на одно бюджетное место.

Интерес к аспирантуре вырос на 58%. География поступающих также расширилась. Благодаря суперсервису «Поступи в вуз онлайн» на портале госуслуг заявления в университет поступают из всех регионов России.

Количество заявлений от иностранных абитуриентов достигло 2 321 из 47 стран. Из них 1 404 заявления поступили из стран ближнего зарубежья и 917 — из стран дальнего зарубежья.

Обабков связал рост международного интереса в том числе с развитием нового кампуса УрФУ в Новокольцовском районе Екатеринбурга. В кампусе работают четыре учебных корпуса, четыре общежития, медицинский центр, тренировочное поле и общественный центр. В сентябре на его площадке пройдет Международный фестиваль молодежи.