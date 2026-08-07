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07 августа 202614:15

В Екатеринбурге срок ограничения движения по переулку Базовому продлен до 20 октября

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2026. В Екатеринбурге продлен срок ограничения движения транспорта на пересечении переулка Базового, ул. Комсомольской и Сибирского тракта до 20 октября включительно.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что объезд участка в указанный период организован по улицам Комсомольской, Малышева, Восточной, Декабристов и Сибирскому тракту. Ограничения связаны со строительством транспортной развязки у концерна «Калина». По данным на 5 июня 2026 года, готовность объекта составляла 86%. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца года.

Строительство эстакады длиной 9,85 км началось в 2021 году. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», на смену которому с января 2025 пришел национальный проект «Инфраструктура для жизни» (развитие дорог и общественного транспорта), напомнили в горадминистрации.

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