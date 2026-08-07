В России определили приоритетные отрасли для внедрения ИИ-моделей

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2026. Образование и предоставление государственных услуг станут приоритетными направлениями для внедрения суверенных и национальных ИИ-моделей в России. Об этом ТАСС сообщили в АНО «Цифровая экономика».

Эти понятия были введены недавним законом о развитии искусственного интеллекта в России. В конце июля — начале августа вопросы внедрения новых типов ИИ-моделей обсуждали представители регулятора, «Яндекса», Сбера, VK, «Ростелекома», Росатома, Альянса в сфере ИИ и других организаций.

«[По итогам] власти в диалоге с бизнесом определили первые отрасли для приоритетного внедрения суверенных и национальных ИИ-моделей. Это образование и предоставление госуслуг», — уточнили в АНО «Цифровая экономика».

Участники обсуждения также рассмотрели порядок получения, приостановления и прекращения статуса суверенных и национальных ИИ-моделей. По данным организации, процедура должна стать более ориентированной на разработчиков. В частности, им не потребуется подавать новое заявление для предоставления недостающих или уточнения уже представленных сведений.

При этом избыточные требования к информации для разработчиков планируется исключить. В частности, не предполагается запрашивать сведения о факте обучения модели на данных из государственных информационных систем.

Отдельно обсуждался порядок обновления ИИ-моделей. В АНО «Цифровая экономика» отметили, что с учетом высокой скорости развития технологий рассматривается возможность привязки статуса к конкретной версии модели с упрощенным подтверждением статуса при выпуске последующих версий в рамках одной линейки.

Также участники обсуждения договорились о возможности проведения экспертизы ИИ-моделей на соответствие законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям сразу несколькими организациями. Такие организации должны будут пройти проверку со стороны государственных органов, требования к ним пока находятся в стадии разработки.

Кроме того, разработчикам разрешат использовать для эксплуатации ИИ дата-центры, находящиеся в аренде. Требование о включении дата-центров в соответствующий реестр также было исключено.

«[Но] ЦОДы должны находиться на территории России и принадлежать российским юрлицам», — напомнили в АНО «Цифровая экономика».