В Нижнем Тагиле перед судом предстанет предприниматель, похитивший более 24 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2026. Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила (Свердловская область) утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, 1984 года рождения. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», пишет пресс-служба свердловской прокуратуры.

По версии следствия, в период с декабря 2023 года по октябрь 2024 года обвиняемый, осуществляя деятельность в сфере строительства жилых и нежилых зданий, заключил договоры подряда на возведение семи индивидуальных домов на территории Ленинского района. Однако, получив оплату от заказчиков, предприниматель умышленно не исполнил взятые на себя обязательства.

В результате его умышленных действий девять потерпевших понесли материальный ущерб на общую сумму свыше 24 млн руб. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.