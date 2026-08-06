Продажи смартфонов-книжек в Свердловской области выросли на 55%

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2026. Продажи смартфонов с гибкими дисплеями в Свердловской области за год выросли на 55%. При этом жители региона все чаще выбирают устройства с вертикальным складыванием («книжки»), тогда как по общему объему продаж пока лидируют компактные смартфоны-«раскладушки». Об этом сообщили в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota.

По данным компании, в 2026 году на «раскладушки» пришлось 62% всех проданных складных устройств. Однако продажи смартфонов форм-фактора «книжка» выросли на 91% по сравнению с прошлым годом, тогда как спрос на «раскладушки» увеличился на 40%. При этом среди пользователей разрыв между двумя категориями практически исчез: 52% владельцев складных смартфонов используют «раскладушки», 48% — «книжки».

Как отмечают аналитики, пользователи выбирают устройства в зависимости от сценариев использования. Среди владельцев «раскладушек» наиболее востребованы модели с объемом памяти 256 ГБ — на них приходится 48% продаж. В сегменте «книжек» лидируют устройства с памятью 1 ТБ (35%), второе место занимают модели на 256 ГБ (27%).

Спрос различается и по полу и возрасту пользователей. Среди владельцев «раскладушек» 73,5% составляют женщины, более 60% из них находятся в возрасте от 20 до 40 лет. Владельцами смартфонов-книжек в 70,6% случаев являются мужчины, а наиболее многочисленная возрастная группа — пользователи от 35 до 54 лет.

Лидером российского рынка складных смартфонов остается Samsung. На его долю приходится 72% продаж таких устройств в розничной сети компании.

«Рынок складных смартфонов сформировался в полноценный сегмент с устойчивыми трендами и четкими портретами аудитории. Лидером рынка остается Samsung, на долю которого приходится 72% продаж складных телефонов в нашей розничной сети. Мы видим, как пользователи выбирают форм-фактор под свои задачи — и все они так или иначе связаны с потребностью в скорости: будь то мгновенная загрузка фото, работа в облаке или просмотр контента в высоком качестве. В перспективе появление 5G-сетей позволит раскрыть потенциал этих устройств в полной мере», — отметил директор департамента стратегии развития продаж «МегаФона» Вадим Зимин.