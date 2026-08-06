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06 августа 202614:05

В отношении «Водоканала» Нижнего Тагила возбуждено дело из-за нарушения холодного водоснабжения

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2026. Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила в отношении ООО «Водоканал-НТ» возбудила административное дело по части 2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг).

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что поводом для ведомственной проверки послужили жалобы жителей района, которые остались без холодной воды. В ходе надзорных мероприятий установлено, что в период с 24 по 26 июля 2026 года на основании разрешения, полученного от администрации Нижнего Тагила, «Водоканал-НТ» остановило Черноисточинский гидроузел для замены запорной арматуры.

В 21:20 27 июля 2026 года питьевая вода с Черноисточинского гидроузла поступила в распределительную сеть, но, по сообщениям жильцов района, в многоквартирные дома вода начала поступать только после 23:00. Подвозной водой жители района также не были обеспечены.

«В связи с тем, что прекращение ООО «Водоканал-НТ» подачи холодного водоснабжения свыше нормативного срока, а также свыше согласованного с администрацией Нижнего Тагила срока не отвечает требованиям действующего законодательства, прокуратура директору ООО «Водоканал-НТ» внесла представление об устранении нарушений закона.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и производство перерасчета потребителям за ненадлежащее предоставление коммунальной услуги находится на контроле надзорного ведомства», — сообщили в пресс-службе.

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