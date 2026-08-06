Евгений Потапов: Между креативным индустриями и юристами необходима медиация

Если вы работаете в сфере ИИ-технологий в креативных индустриях или пользуетесь их услугами, то вот несколько важных и актуальных тезисов:

1. Если у вас есть конкретный вопрос, и вам нужен на него «простой» ответ или «совет» от юриста, скорее всего, вы его не получите. В настоящее время каждая ситуация индивидуальна, и ее разрешение непредсказуемо. Если вы будете спрашивать ИИ о тонкостях юридических работы с ИИ, каждый ответ будет либо никаким, либо противоречивым. Так не бывает, что вы решите вашу проблему быстро и даром, скорее, ваш риск будет накапливаться и «стрельнет» в самое неподходящее время. А может, и не стрельнет, ведь кто не рискует, тот не пьет.

2. Знайте: ИИ заточен на осторожность, и он не может дать «единственный правильный ответ». Его научили, что лучше сгенерировать пользователю список из 12 разнокалиберных и взаимоисключающих вариантов, нежели один раз ошибиться.

3. Между креативными сотрудниками и юристами должен быть медиатор, который понимает суть запроса от индустрии, понимает, как это перевести на язык юридических решений и получить ответ, и как этот ответ интерпретировать. Пока отрасль юридических услуг в сфере ИИ развивается. Юристы, «на лету» схватывающие проблему, в массе выйдут на рынок не скоро, и их услуги будут дорогими.

4. Что делать? Вашу креативную работу (ваш заказ), ваш творчески-креативный воркфлоу необходимо токенизировать (разбить на шаги и смысловые единицы), под каждый шаг сформулировать проблему — вашу или клиента — и определить необходимые действия и подложить подушки безопасности уже вместе с юристом, и потом собрать все в одну конструкцию.

5. Видимо, медиация на какое-то время будет популярным (если не единственным) способом ведения диалога, так как надо совмещать знание ИИ, понимание индустриальных креативных процессов как со стороны производителя, так и со стороны клиента, и точки пересечения с компетенциями юристов и права.

6. Исследовать ваш рабочий процесс на предмет рисков — где они критичны и как от них уйти — это на данный момент самостоятельное действие, как консалтинг и обособленная услуга.

7. Два основных риска от применения ИИ в творческом (креативном процессе) — репутационный (искренне придумать что-то чужое или получить это чужое в выдаче вашей нейросети) или ваши права на генерацию — не ваши, и защитить их не получится. Все это решается на стадии проектирования продукта, а не постфактум, когда система уже пошла в разнос.

Посмотреть запись трансляции «Риски работы с ИИ для бизнеса в сфере креатива», организованной СОФПП в рамках проекта «Юридическая среда» можно по ссылке.

Евгений Потапов, член РАСО, эксперт в области искусственного интеллекта, креативных технологий и цифровой трансформации в креативных индустриях