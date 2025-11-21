В Челябинской области стоимость нового электроавто снизилась на 37%

УрБК, Челябинск, 21.11.2025. В Челябинской области средняя стоимость нового электроавтомобиля за год снизилась 36,9% и составила 4 млн 356 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Авто».

Наиболее востребованным среди россиян оказались авто марки Ora и Geely. Среди конкретных моделей самыми популярными стали Ora 03 и Geely EX5. Их доля объявлений составляет 38,5% и 36,5% соответственно.

«Динамика средней цены зависит от изменения стоимости конкретной модели и от изменения структуры рынка. Чем больше в продаже доступных версий определенной модели или бюджетных транспортных средств конкретной марки, тем ниже и их средняя цена», — сообщают в пресс-службе.