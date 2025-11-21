ГлавнаяНовости дня
21 ноября 202516:51

Свердловскую компанию суд обязал построить ТЭЦ в Реже

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2025. Свердловский арбитражный суд обязал ООО «Единая теплоснабжающая компания г. Реж» (ЕТК) построить новую газотрубную ТЭЦ в городе Реж. Об этом сообщает пресс-служба регионального арбитража.

Как установил суд, концессионер провалил реализацию проекта, оценивавшегося в 3,5 млрд руб. Несмотря на истечение трехлетнего срока с момента передачи земли, ЕТК не выполнила ни одного этапа строительства и модернизации инфраструктуры. Суд отклонил доводы компании о наличии препятствий со стороны земель Минобороны РФ.

Встречный иск компании о взыскании с администрации Режа долга по концессионным платежам был удовлетворен частично. С муниципалитета взыскано 186 млн руб. из требуемых 519 млн руб. Власти ранее заявляли об отсутствии в бюджете средств для расчетов с компанией.

