21 ноября 202516:12

Крупные банки призвали запретить программы лояльности на маркетплейсах

УрБК, Москва, 21.11.2025. Главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка предложили председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину запретить программы лояльности на маркетплейсах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо директоров банка.

«Полагаем целесообразным запретить операторам посреднических платформ (маркетплейсам) вкладывать средства в снижение цен товаров, распространив запрет как на прямые скидки и акции, так и косвенные формы финансирования (бонусные программы, возвраты, маркетинговые субсидии)», — приводит ТАСС отрывок из документа.

Согласно письму, исключение можно сохранить на собственные товары торговых площадок и социально значимую продукцию. Авторы инициативы аргументируют это мировым опытом и в качестве примера приводят регламент Евросоюза, где устанавливаются прямые ограничения на антиконкурентные субсидии и ценовые манипуляции. Главы кредитных организаций отмечают, что такие меры не приведут к росту цен для населения. 

Тем не менее, глава ОПИ Олег Павлов сообщил, что отмена скидок на маркетплейсах, напротив, приведет к удорожанию на 15-20%. Не согласен с отменой программ лояльности и председатель «Деловой России» Алексей Репик.

