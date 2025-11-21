ГлавнаяНовости дня
21 ноября 202511:14

В Екатеринбурге владелец заброшенного здания на Ботанике предстанет перед судом

Фото пресс-службы прокуратуры Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2025. Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Платина». Мужчина обвиняется в совершении преступлений по части 2 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда).

В пресс-службе облпрокуратуры уточнили, что санкция предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.

«Данная организация с 2013 года владела объектом незавершенного строительства по улице 8 Марта в Екатеринбурге. Земельный участок подлежал освобождению по решению суда. В августе 2024 года руководитель ООО „Платина“ неоднократно привлекался к административной ответственности за неисполнение судебных актов, однако участок так и не был освобожден, консервация здания не произведена», — уточнили в пресс-службе.

Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд для рассмотрения по существу.

