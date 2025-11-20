Госдума одобрила технологический сбор

УрБК, Москва, 20.11.2025. Госдума приняла закон, который вводит с 1 сентября 2026 года обязательный технологический сбор за ввоз или производство в России продукции с электронной компонентной базой.

Поправки, предусматривающие введение технологического сбора, были внесены в закон о промышленной политике Российской Федерации. Государственная Дума одобрила их при рассмотрении во втором чтении комплексных изменений в Налоговый кодекс, которые были частью бюджетного пакета.

Сбор будет взиматься в связи с ввозом в Россию электронных компонентов (модулей) и/или промышленной продукции, содержащей такие компоненты (модули), а также с их производством на территории Российской Федерации, её континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне.

Налог будут обязаны уплачивать юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся ввозом или производством такой продукции и компонентов.

Правительство РФ определит перечни промышленной продукции и компонентов, за которые взимается технологический сбор, а также установит размеры этого сбора. При этом максимальный размер сбора не превысит 5 тысяч рублей за каждый компонент или единицу продукции.