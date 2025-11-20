ГлавнаяНовости дня
20 ноября 202518:19

Госдума одобрила технологический сбор

УрБК, Москва, 20.11.2025. Госдума приняла закон, который вводит с 1 сентября 2026 года обязательный технологический сбор за ввоз или производство в России продукции с электронной компонентной базой.

Поправки, предусматривающие введение технологического сбора, были внесены в закон о промышленной политике Российской Федерации. Государственная Дума одобрила их при рассмотрении во втором чтении комплексных изменений в Налоговый кодекс, которые были частью бюджетного пакета.

Сбор будет взиматься в связи с ввозом в Россию электронных компонентов (модулей) и/или промышленной продукции, содержащей такие компоненты (модули), а также с их производством на территории Российской Федерации, её континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне.

Налог будут обязаны уплачивать юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся ввозом или производством такой продукции и компонентов.

Правительство РФ определит перечни промышленной продукции и компонентов, за которые взимается технологический сбор, а также установит размеры этого сбора. При этом максимальный размер сбора не превысит 5 тысяч рублей за каждый компонент или единицу продукции.

Распечатать
Похожие новости
25 сентября 202503:12

На форуме 100+Technobuild обсудят строительство новых школ

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2025. На форуме 100+Technobuild, в рамках дискуссии «Образование будущего — «умные» подходы к проектированию, строительству, эксплуатации и обучению», обсудят, как ускорить появление новых школ. Об этом пишет пресс-служба корпорации «Атомстройкомплекс». «Благодаря реализации инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнерства мы не только научились ускорять старт строительства нужных горожанам школ, но и получили ценный опыт технической эксплуатации современных образовательных учреждений. Мы знаем, с какими повседневными вызовами сталкиваются
18 октября 202303:12

Госдума одобрила в первом чтении повышение акцизов на 3% на табак и вино в 2024 году

УрБК, Екатеринбург 18.10.2023. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который в том числе предусматривает повышение в 2024 году ставок акцизов на табачную и винодельческую продукцию и их индексацию в следующие два года. Об этом сообщает РИА «Новости». Согласно законопроекту, акцизный сбор на сигареты и папиросы в 2024 году составит 2 тыс. 813 руб. за 1 тыс. штук +16% расчетной стоимости, исчисляемой из максимальной розничной цены, но не менее 3 тыс. 820 руб. С учетом переиндексации, предусмотренной в 2025 году, акциз составит 2 тыс. 926 руб. +16%, но не менее 3 тыс.
10 ноября 202503:12

В России введут технологический сбор на поддержку радио- и микроэлектроники

УрБК, Москва, 10.11.2025. Российское правительство определилось с механизмом ввода технологического сбора на поддержку радио- и микроэлектроники. Соответствующие поправки в закон о промышленной политике разработал Минпромторг, а Минфин внес их 6 ноября на рассмотрение правительства, пишут «Ведомости». Плательщиками нового сбора будут и импортеры соответствующей продукции, и внутренние производители, независимо от степени локализации. Технологический сбор будет распространен только на товарные категории, где доля отечественных производителей невысока, пишет издание. Перечень видов продукции
02 апреля 202003:12

«НЕЙВА»: Новый налог на проценты от вкладов будет начисляться в следующем налоговом периоде, а оплачивать его придется лишь в конце 2022 года

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2020. По словам уральских банкиров, новый налог на доходы от вкладов физлиц будет рассчитываться и начисляться в следующем налоговом периоде, а оплачивать его потребуется только в конце 2022 года. Напомним, что на этой неделе, 31 марта, Госдума РФ приняла законопроект, предусматривающий взимание подоходного дохода в размере 13% с процентов от банковских вкладов для физических лиц на сумму свыше 1 млн руб., который в дальнейшем был одобрен Советом Федерации. «Документ, регламентирующий новые поправки в Налоговый кодекс, еще предстоит подписать президенту РФ, однако
28 июня 201003:12

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Областной Думе Илья Гаффнер: Закон о переводе социальных учреждений с бюджетного финансирования на госзаказ носит антинародный характер

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2010. В Екатеринбурге прошел пикет свердловского регионального отделения партии «Справедливая Россия» за отмену федерального закона об автономных учреждениях. Противники нового закона собрались у памятника основателям города в рамках всероссийской акции «Справедливой России», чтобы высказаться против коммерциализации среднего образования и введения платных услуг в медицинских учреждениях. В двухчасовом пикете приняли участие лидер областной партийной организации, депутат Государственной Думы РФ Александр Бурков и руководитель фракции «Справедливая Россия» в