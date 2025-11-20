ГлавнаяНовости дня
В России продажи автомобилей с пробегом в кредит упали на 53%

УрБК, Москва, 20.11.2025. За 10 месяцев 2025 года было выдано 383 тыс. автокредитов на покупку автомобилей с пробегом. Это на 53% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Он уточнил, что в денежном выражении сокращение кредитования АСП еще более значимо (-57%) — до 472,3 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные совместного проекта АВТОСТАТ и FRANK RG по обмену с банками.

С. Целиков объяснил, что основная причина падения выдачи кредитов в этом году — высокие ставки по кредитам. К марту ставка выросла до 26,7%. Все лето держалась близкой к этому уровню. И только осенью начала снижаться. В октябре средняя ставка при покупке авто с пробегом составляла 23,4%.

Второй причиной падения был низкий уровень одобрения. Он в начале года опускался до 19%. То есть отказывали четырем из пяти обратившихся за кредитом. Сейчас уровень одобрения подрос до 30%.

«В октябре доля кредитных продаж на рынке авто с пробегом составила всего 8,3%.

Более двух третей сделок проходят по-прежнему «из рук в руки» или при участии перекупов. Что примерно то же самое. Поэтому основные каналы финансирования — личные накопления, займы у друзей и родственников, а также потребительские кредиты без залога автомобиля», — подытожил эксперт.

Добавим, что в Свердловской области доля отказов по всем заявкам на автокредиты в октябре 2025 года составила 83,7%. 

