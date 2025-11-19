ГлавнаяНовости дня
19 ноября 202516:03

Индикатор бизнес-климата вырос до 3,4 пункта

УрБК, Москва, 19.11.2025. Индикатор бизнес-климата Банка России в ноябре составил 3,4 пункта после 2,3 пункта в октябре. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора.

По сравнению с октябрем текущие оценки спроса на продукцию выросли, по производству — снизились.

При этом ожидания компаний на три месяца вперед стали более позитивными, чем при октябрьском опросе.

Что касается ценовых ожиданий бизнеса, то они росли второй месяц подряд и вернулись к средним значениям I квартала 2025 года, говорится в комментарии.

